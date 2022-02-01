WWF предложил ограничить россыпную добычу золота на реках Сибири и Дальнего Востока

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Масштабную россыпную добычу золота, которая ведет к загрязнению сибирских рек и вымиранию рыбы, необходимо ограничить, в частности, запретить ее на наиболее ценных реках. Об этом заявил во вторник руководитель программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников на круглом столе в Общественной палате России.

"Наши предложения: прекращение упрощенного порядка выдачи лицензий, мораторий на добычу для наиболее ценных рек, резкое сокращение количества поисковых лицензий, введение государственной экологической экспертизы и общественные слушания для проектов рассыпной добычи и обязательное участие местных жителей, органов самоуправления и правительства региона с самого раннего этапа, то есть планирования выдачи лицензии", - сказал Книжников.

По данным экологической коалиции "Реки без границ", которые также были приведены на круглом столе, в 2021 году вследствие добычи золота в Красноярском крае загрязнено 16 рек, протяженность загрязненных участков составила 1 579 км, в Тыве протяженность загрязненных рек достигла 569 км, в Кемеровской области - 514 км, в Хакасии - 281 км, в Алтайском крае - 70 км.

"Это колоссальная трансформация русел и пойм рек и загрязнение рек иногда на сотни километров взвешенными и химическими веществами. Это реалии, которые приносит нам добыча золота такими технологиями. Чтобы понимать масштаб бедствия с точки зрения конфликтности - почти 300 горячих точек в Алтае-Саянском регионе мы обнаружили. Это значит, что там везде конфликт не только с природой, но и с местными сообществами", - добавил Книжников.

Как сообщал ранее WWF, огромное количество небольших компаний, прикрываясь поисковыми лицензиями, незаконно добывают россыпное золото. При этом подобные компании не подлежат экологическому надзору, так как формально не ведут деятельность, наносящую вред окружающей среде, не выплачивают налоги на добычу полезных ископаемых и сборы за пользование водными объектами, не создают инфраструктуру, необходимую для предотвращения загрязнения рек.