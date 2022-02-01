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Пандемия COVID-19

Около 1 тыс. классов закрыли на карантин в Томской области из-за ОРВИ и коронавируса

В регионе полностью на карантин ушли 13 школ

ТОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Около 1 тыс. классов из 190 школ Томской области закрыли на карантин из-за ОРВИ и коронавируса. Об этом во вторник ТАСС сообщили в региональном оперштабе.

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"Из-за COVID-19 закрыты на карантин 660 классов в 135 школах Томской области, из-за ОРВИ - 329 классов в 59 школах Томской области", - отмечается в справочной информации оперштаба.

При этом 13 школ региона закрыли на карантин из-за ОРВИ полностью. По сведениям управления Роспотребнадзора по Томской области, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ выросла в регионе на 65%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 62,5%.

С начала пандемии в регионе выявили 67 464 случая заражения коронавирусом, выздоровел 63 081 человек, умерли 704.

В Томской области отправили на удаленку учреждения допобразования. Школы имеют право переводить на дистанционное обучение муниципалитеты при условии, что в учреждениях заболел коронавирусом 1% учащихся или 10% работников.

Теги
РоссияТомская областьПандемия COVID-19
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