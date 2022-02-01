Яровая направила в кабмин законопроект об открытом конкурсе на целевое обучение в вузах

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/ Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила на официальный отзыв правительства свой законопроект о возможности абитуриентов участвовать в открытом конкурсе и быть соискателем на целевое место в вузе на бесплатной основе. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Яровой со ссылкой на ее письмо зампредседателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко.

"Законопроект, создающий процедуры доступности равного, открытого, конкурсного поступления на целевое обучение для всех выпускников школ, 1 февраля направлен в кабинет министров для получения отзыва. Ранее на площадке Совета законодателей регионы и вузы уже выразили готовность реализовать предлагаемый механизм в пилотном режиме, они отметили важность и практическую пользу предлагаемого подхода", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Яровая также попросила правительство "обеспечить техническую реализацию предлагаемого подхода, в том числе в пилотном режиме уже в 2022 году". "Ранее высказали готовность принять участие в пилотном проекте все ведущие вузы страны, а учебные заведения Камчатского края начали реализовывать новую систему еще в прошлом году, сделав акцент на медицинских специальностях, которых особенно не хватает региону. Надеемся на скорейшую оперативную подготовку отзыва правительства и реализацию предложенного механизма", - отметила Яровая.

Законопроект предлагает создать единую образовательную платформу, на которой публично будут размещены заявки работодателей. На их основе предлагается формировать количество бюджетных мест и квот на целевое обучение. Как отмечала Яровая, на каждое целевое место будет самостоятельный конкурс, в котором сможет участвовать при желании любой выпускник. Концепцию законопроекта поддержали большинство субъектов РФ, Минтруда и Минпросвещения, Российская академия наук, Российская академия образования, ряд ведущих вузов и крупных работодателей, говорится в сообщении пресс-службы.