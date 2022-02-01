Стриминговая платформа HBO Max весной начнет функционировать еще в 15 странах

ТАСС, 1 февраля. Стриминговая платформа HBO Max с 8 марта 2022 года станет доступна еще в 15 странах Европы. Сообщение об этом опубликовано во вторник на сайте медиахолдинга WarnerMedia.

Платформа начнет функционировать в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Молдавии, Черногории, Нидерландах, Северной Македонии, Польше, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии и Словении.

HBO Max будет доступна на телевизорах с функцией Smart TV, на устройствах для стриминга (например, на ТВ-приставке Apple TV 4K), на игровых приставках (на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, XBox Series X и Xbox Series S, на смартфонах и планшетах, работающих на iOS и Android, а также онлайн на официальном сайте.

Подписку можно будет оплатить при помощи карт Visa и Mastercard, через сервис цифровых платежей PayPal, а также в магазинах приложений App Store, Google Play Store, Samsung Checkout при приобретении программы.

Пользователи, которые приобретут подписку, смогут создать до пяти индивидуальных профилей в одном аккаунте, регистрировать неограниченное количество устройств на один аккаунт, просматривать передачи одновременно с трех устройств.

Ожидается, что в этом году платформа станет доступна еще в шести странах Европы, в том числе в Греции и Турции.