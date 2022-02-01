Число заражений коронавирусом в Кировской области возросло в пять раз с середины января

КИРОВ, 1 февраля. /ТАСС/. Суточный показатель заражений коронавирусом в Кировской области вырос, по подсчетам ТАСС, почти в пять раз с середины января. За минувшие сутки выявили 933 случая, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

"За прошедшие сутки выявлено 933 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания. 2 831 человек находится на стационарном лечении. Количество пациентов на амбулаторном лечении - 19 323", - говорится в сообщении.

В середине января в регионе выявляли около 200 случаев заражений в сутки. Так, 15 января зафиксировали 198 заражений, 2 609 пациентов проходили лечение в амбулаторных условиях, 1 337 человек находились на стационарном лечении.

В Кировской области в связи с непростой эпидемиологической ситуацией пересмотрели работу всего первичного звена здравоохранения, организовали работу амбулаторных центров диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции в ряде поликлиник Кирова, приостановили диспансеризацию взрослого населения. Кроме того, на базе реабилитационного центра "На Казанской" вновь начал работу инфекционный госпиталь Кировской областной клинической больницы на 130 коек. В регионе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения.