В Свердловской области госпитализируют 7% пациентов от общего числа заболевших COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Всего 7% заболевших новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области находятся в стационарах и имеют тяжелую форму заболевания. Об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"Количество пациентов, поступающих в стационары от общего количества заболевших, в настоящее время составляет 7,1%. Остальные пациенты получают лечение в амбулаторных условиях", - сказал Креков.

В общем количестве заболевших острыми респираторными заболеваниями за прошедшую неделю (новая коронавирусная инфекция, острые респираторные заболевания, грипп и другие) около 30% составляют дети школьного возраста и подростки. Что касается новой коронавирусной инфекции, то в основном заболевание у подростков 12-17 лет протекает в легкой форме. За январь 2022 года тяжелая форма новой коронавирусной инфекции среди подростков не регистрировалась, добавил Креков.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. В регионе с 3 февраля запретили работу заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от общего числа населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от числа взрослых - 71,8%.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявили более 229 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 192 тыс. человек, 10 005 умерли.