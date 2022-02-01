В Минздраве Грузии заявили, что более 80% жителей страны имеют иммунитет к коронавирусу

ТБИЛИСИ, 1 февраля. /ТАСС/. Минздрав Грузии считает, что у более чем 80% жителей республики есть иммунитет к коронавирусу. Об этом во вторник заявил на брифинге гендиректор Национального центра контроля над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе.

"Я подтверждаю вам, что у более чем 80% жителей есть иммунитет [к коронавирусу]", - сказал Гамкрелидзе после заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии.

Он также добавил, что иммунитет частично был достигнут путем вакцинации, а некоторые жители переболели ковидом.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года. В стране прошло уже несколько волн распространения инфекции. В декабре 2021 года в республике выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом, после чего начался подъем заболеваемости. Во вторник в республике был зафиксирован суточный максимум по числу заражений - 24 201.

За время пандемии в Грузии выявлено 1 200 124 случая заражения (32,19% населения), от осложнений болезни умерли 15 016 пациентов. В республике с 15 марта идет вакцинация препаратами компаний Pfizer ("Пфайзер"), Sinopharm ("Синофарм") и Sinovac Biotech ("Синовак байотек"). По последним данным, оба компонента вакцины получили 1 221 340 человек, что составляет 42,5% взрослого населения республики, в которой проживают более 3,7 млн человек.