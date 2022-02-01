Генпрокуратура Испании расследует случаи домогательств в отношении детей в церкви

МАДРИД, 1 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Испании займется расследованием случаев сексуального домогательства в отношении несовершеннолетних со стороны священнослужителей. Об этом сообщила во вторник корпорация Radio y Televisión Española.

По ее информации, ведомство отдало распоряжение региональным прокуратурам в течение десяти дней направить ему все дела, которые находятся в процессе рассмотрения и которые связаны с домогательствами и насилием в отношении детей со стороны священнослужителей.

Запрос генпрокуратуры был сделан в разгар скандала, начавшегося в королевстве после опубликованных газетой El Pais сведений. Согласно информации издания, католическая церковь решила провести масштабное расследование, связанное с возможным неподобающим поведением и домогательствами со стороны священнослужителей и некоторых мирян из религиозных учреждений в отношении несовершеннолетних в Испании.

Полученная информация была передана 2 декабря 2021 года Папе Римскому, когда он встречался с журналистами во время своего визита в Грецию. Помощник понтифика забрал документы, которые затем были переданы Конгрегации доктрины веры, централизующей расследование случаев педофилии во всем католическом мире.

Как уточняла газета, ее расследование затрагивает 251 служителя католической церкви и мирянина из религиозных учреждений. Отмечается, что, если эти случаи добавить к тем, которые уже были известны и которые подсчитало издание, то получится как минимум 602 дела и более 1,2 тыс. предполагаемых потерпевших с 1930-х годов.