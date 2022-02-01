Две очереди гондольных дорог закрыли на курорте "Эльбрус" из-за непогоды

НАЛЬЧИК, 1 февраля. /ТАСС/. Верхние станции горнолыжного курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии закрыты из-за ветра и снега, трассы открыты от станции "Кругозор" до "Азау". Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе АО "Кавказ.РФ",

"Канатные дороги работают до станции "Кругозор" в связи с погодными условиями. Открыты трассы от станции "Кругозор" до "Азау", - сообщили в пресс-службе.

Выше станции "Кругозор" трассы закрыты. Так, на верхней станции "Гарабаши" (3 847 м) - метель, скорость ветра достигает 20 м/с, а столбики термометра опустились до -20. При этом на курорте доступны пункт проката, ски-сервис, камеры хранения

По данным синоптиков, 1 февраля по республике местами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега, снега. Ночью и утром местами туман, гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с, в горах местами порывы до 20-25 м/с.

В свою очередь спасатели предупреждают о лавинной опасности выше 1,5 тыс. м в горах с 18:00 1 февраля до 18:00 2 февраля. По данным ГУ МЧС по региону, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач; объектов инфраструктуры, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов.

Спасатели рекомендуют соблюдать основные правила поведения в районах схода лавин, в частности, кататься только на размеченных, разрешенных трассах, не выходить в горы в снегопад и непогоду, а находясь в горах, следить за изменением погоды.

О курорте

Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м). Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активных видов отдыха.

В праздничные дни в январе самую высокую гору Европы посетили 32 тыс. человек, что на 15% больше, чем год назад. К новому сезону "Эльбрус" расширил тарифную сетку и открыл онлайн-продажи ски-пассов через интернет-магазин на официальном сайте, а чтобы совершать покупки было удобнее, на всех станциях горы подключили бесплатный Wi-Fi.