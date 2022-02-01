Количество жителей с коронавирусом в стационарах Югры выросло на 4% за сутки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 февраля. /ТАСС/. Лечение в ковидных отделениях и специализированных стационарах Ханты-Мансийского автономного округа проходят 1 166 пациентов, что на 4% больше, чем сутки назад. Об этом сообщил во вторник в ходе заседания регионального оперативного штаба директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

По данным департамента здравоохранения Югры, в регионе на 31 января развернули для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией 1 619 коек, занято из них было 1 117.

"По данным на утро сегодняшнего дня, 1 166 пациентов находится на лечении в ковидных отделениях и специализированных стационарах. За минувшие сутки госпитализировано для стационарного лечения - 186 жителей Югры", - сказал Добровольский.

По его словам, за минувшую неделю власти отмечают увеличение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в 2,4 раза, а число госпитализированных в 1,9 раза, занятость коечного фонда возросла в 1,6 раза.

Губернатор Югры Наталья Комарова на заседании оперативного штаба отметила, что, по оперативным данным Департамента здравоохранения ХМАО, за весь период в регион поступило более 1,2 млн комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. "На 1 февраля 2022 года привиты первым компонентом 862,5 тыс. - 85,6% от числа граждан, которые могут сделать прививку. Завершили вакцинацию 824,6 тыс. человек - 81,8% от названного выше числа граждан. Подлежат ревакцинации - 388,3 тыс. жителей, из них ревакцинировано 43% от подлежащих ревакцинации", - сказала она.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре за все время пандемии заразились коронавирусом 121,7 тыс. человек, 95 тыс. выздоровели, 2 174 умерли. В округе до конца февраля с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запретили посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции жителей от 60 лет и с хроническими заболеваниями, ввели обязательную вакцинацию для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.