Южный речной вокзал в Москве после реконструкции сможет посещать более 1 млн человек в год

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 1 млн посетителей в год ожидается на территории Южного речного вокзала после завершения реконструкции. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Ожидается, что новое городское пространство [Южный речной вокзал] будут посещать свыше 1 млн человек в год", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что реконструкция Южного речного вокзала завершится в этом году. Он сможет принимать 130 круизных судов и обслуживать свыше 10 тыс. пассажиров за сезон.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в рамках реконструкции специалисты обновят здание речного вокзала, причалы и набережную. Кроме этого, появятся новые зоны отдыха, велодорожки и летние кафе с панорамным видом на Москву-реку.

Во вторник состоялся президиум правительства Москвы, где был рассмотрен вопрос о выполнении государственной программы Москвы "Развитие транспортной системы" в 2021 году и планах на 2022 год. По итогам обсуждения мэр Москвы поручил обеспечить безусловное выполнение намеченных планов развития транспортной системы в 2022 году.