Минцифры Новосибирской области перевели на круглосуточный режим работы после DDoS-атаки

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области переориентировало мощности собственных центров обработки данных для стабильной работы сервисов медицинской информационной системы и Единой регистратуры, на которых больше всего отразилась недавняя DDoS-атака. Минцифры региона перевели на круглосуточный режим работы, сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

Утром 31 января неизвестные совершили мощную DDoS-атаку на сервисы правительства Новосибирской области. По словам министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря, больше всего она отразилась на работе медицинской информационной системы и единой службы "122".

"Мощности центров обработки данных правительства Новосибирской области максимально переориентированы на обеспечение работы Медицинской информационной системы и Единой регистратуры. Минцифры Новосибирской области переведено на круглосуточный режим работы для обеспечения бесперебойной работы сервисов", - говорится в сообщении.

DDoS-атака вызвала затруднения в работе медицинской системы и у удаленных операторов кол-центров в центральных районных больницах. Сейчас система работает устойчиво.