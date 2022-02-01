Число телемедицинских консультаций в Хабаровском крае выросло на 40% за 2021 год

ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Врачи в Хабаровском крае за год увеличили число проведенных телемедицинских консультаций на 40%, сообщила во вторник ТАСС заместитель министра здравоохранения региона Елена Волкова.

"В 2021 году врачами проведено почти 4 тыс. телемедицинских консультаций, по сравнению с прошлым годом цифра увеличилась на 40%", - сказала Волкова, уточнив, что показатель увеличился за счет установки нового оборудования в медучреждениях, позволившего повысить качество интернет-соединения.

В крае широко используются технологии телемедицины для консультирования пациентов с медицинскими организациями края и с ведущими федеральными учреждениями здравоохранения - такими, как научный центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Российская детская клиническая больница, федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова и другими. Телемедицина в том числе позволяет пациентам находиться на связи с медиками, что особенно важно для людей с ограниченными возможностями для передвижения или для пациентов из отдаленных районов края, отметила собеседница агентства.

Работа ведется по проекту, ориентированному на формирование регионального сегмента единого цифрового контура по нацпроекту "Здравоохранение". В 2021 году на мероприятия регионального проекта "Цифровой контур" направили 202,5 млн рублей, большая часть - из федерального бюджета.

За счет проекта в медицинских организациях создаются механизмы взаимодействия между ними на основе единой государственной системы. Так, например, в детской краевой клинической больнице имени А.К. Пиотровича запустили новый сервис "Голосовой помощник". Это программа голосового заполнения, которая помогает врачам переносить надиктованную информацию в медицинские системы, преобразуя голос в текст во время приема пациентов. "Голосовой помощник" помогает сократить время работы с документами и позволяет уделить больше времени пациенту. Программа стала незаменимой для заполнения длинных медицинских протоколов.

По словам Волковой, модернизируется и медицинская информационная система по наполнению регистров больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, в двух учреждениях Хабаровска применяется расшифровка исследований легких. Современная техника выполняет часть работы за медиков - проводит анализ снимков, составляет описание с указанием поражения легких, что существенно сокращает время на анализ исследований в пик пандемии коронавирусной инфекции. Для больниц приобретается новое компьютерное оборудование.