В Липецкой области за сутки втрое выросло число закрытых на карантин школ и детсадов

ТАСС, 1 февраля. Около 30 тыс. детей в Липецкой области находятся на карантине по ОРВИ и коронавирусу, за сутки число полностью закрытых школ и детсадов выросло втрое - с семи до 21. Об этом сообщила ТАСС во вторник представитель пресс-службы управления образования региона.

"На 1 февраля закрыты на карантин по COVID-19 лицей №5 в Ельце, детсады в поселке Соколье Елецкого района и "Сказка" деревни Хмелинец Елецкого района. По гриппу и ОРВИ закрыты еще 18 образовательных организаций", - сообщила она, уточнив, что в частности, на карантин отправили всех учеников двух лицеев, одной гимназии, 11 школ в Липецке, а также двух школ в Лев-Толстовском и Липецком районах, трех школ в Добринском районе, двух детсадов в Задонском районе.

На 31 января в Липецкой области из-за карантина закрыли всего пять школ и два детсада.

По данным спикера, 1 февраля частично на карантине по гриппу и ОРВИ в 111 школах находятся 1 128 классов, в которых обучаются 24 913 детей, а также 17 групп в восьми детсадах, по коронавирусу частично закрыли в 16 школах 33 класса. На 31 января в регионе на карантине было около 20 тыс. детей.

В Липецкой области отмечен новый рост заболеваемости коронавирусом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось в 11 раз - с 90 до 990. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявили более 92,5 тыс. случаев заражения, выздоровели более 83,3 тыс. человек, более 3 тыс. умерли. С марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим. Для посещения заведений общепита, театров, музеев необходимо показать ковид-сертификат. В больницах региона для пациентов с коронавирусом создали 1,4 тыс. коек, из них около 40% свободны, разработали план поэтапного развертывания в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек в короткие сроки.