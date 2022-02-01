Путин: изучение истории и культуры славянского мира имеет особое значение для России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий по случаю празднования 75-летия Института славяноведения РАН. В своей телеграмме глава государства отметил важность изучения культуры славянского мира для понимания процессов в Восточной Европе, на Балканах и в других регионах мира.

"Важно, что сегодня вы стремитесь сохранять заданную высочайшую профессиональную планку, реализуете востребованные исследовательские проекты. Ведь для России изучение истории и культуры славянского мира имеет особое значение, в том числе для укрепления связей со славянскими государствами, для понимания многогранных процессов, идущих в Восточной Европе, на Балканах, в других регионах планеты", - говорится в телеграмме, опубликованной во вторник на сайте Кремля.

Глава государства отметил вклад института в подготовку квалифицированных специалистов, проведение просветительской, экспертной деятельности и внимание к вопросам консолидации сообществ славистов разных стран.

"Вы по праву гордитесь именами своих предшественников - выдающихся ученых и исследователей, - подчеркнул президент. - Основанные ими научные школы, их фундаментальные труды обогатили мировое гуманитарное знание, заложили традиции комплексного изучения уникального наследия славянских народов".

Институт славяноведения Российской академии наук ведет свою историю с января 1947 года, когда в Москве был воссоздан существовавший в 1931-1934 годах в Ленинграде Институт славяноведения АН СССР. Является единственным в России научным учреждением, которое занимается комплексным изучением истории, культуры, литературы и языков зарубежных славянских народов.