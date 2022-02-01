План развития инфраструктуры горы Воттоваары в Карелии оценили в 34,8 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 февраля. /ТАСС/. Планы по охране и развитию инфраструктуры природного ландшафтного памятника природы горы Воттоваары в Муезерском районе Карелии оценили в 34,8 млн рублей. За счет бюджетных средств власти рассчитывают создать минимальную инфраструктуру у горы и купить автобус для туристических групп, сообщил во вторник во время своего доклада на онлайн-совещании по развитию муниципалитета министр природных ресурсов республики Андрей Карпилович.

Гора Воттоваара считается одним из мистических мест Карелии, которое иногда называют "Карельским Стоунхенджем" из-за особенностей ландшафта и природы. Объект ежегодно принимает около 10 тыс. туристов, но из-за отсутствия какой-либо инфраструктуры и контроля на месте, на территории памятника природы формируются сеть стихийных троп, стихийные палаточные лагеря и свалки мусора.

"Общая сумма дополнительных расходов - 34,8 млн рублей", - сказал он.

Как уточнил Карпилович, средства планируется направить на покупку транспорта для доставки туристических групп, строительство кордона для инспекторов и экскурсоводов и установку информационных щитов на территории Воттоваары. Кроме того, планируется оборудовать входную зону, а также расширить штат региональной дирекции особо охраняемых природных территорий на 10 штатных единиц за счет специалистов, которые будут заниматься сохранением Воттоваары. В перспективе в одном из близлежащих поселков с Воттоваарой (Гимолы или Суккозеро) должен также появиться визит-центр.

По словам председателя правительства республики Александра Чепика, необходимую сумму планируется внести на рассмотрение в бюджет на ближайшей февральской сессии Законодательного собрания Карелии. Глава региона Артур Парфенчиков добавил, что, возможно, финансирование стоит выделять поэтапно. Задача властей - проконтролировать соблюдение правил на природном объекте, обеспечить сохранность комплекса и дать возможность организованного отдыха.

"Наша задача сделать так, чтобы вырубок со стороны горы не было видно. Потом Минприроды вместе с управлением по туризму будут решать вопросы за пределами этой инфраструктуры. В [поселках] Гимолы, Суккозеро, в лесах, отодвинутых от охранной территории, бизнес сможет делать глэмпинги, кемпинги, круглогодичные базы", - сказал глава региона.