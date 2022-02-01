Свердловские власти ввели дистант для вторых-восьмых классов и студентов колледжей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Школьников вторых-восьмых классов, студенты колледжей и техникумов переведут на дистанционное обучение в Свердловской области с 2 по 16 февраля в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщил во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram .

"Сегодня мы поставили рекорд по новым случаям коронавируса. И мы бьем эти рекорды каждый день. Вирус стал более заразным, подхватить "омикрон" намного проще, чем предыдущие штаммы. Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений. Со 2 февраля все ученики вторых-восьмых классов школ и студенты колледжей и техникумов на две недели - до 16 февраля - уходят на дистант", - написал губернатор.

Также свердловские власти приняли решение запретить несовершеннолетним посещать спортивные организации, спортивные клубы, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, расположенные в торговых центрах. В ТЦ подростки младше 18 лет смогут попасть только со студенческим билетом или с родителями.

Кроме этого, со 2 по 16 февраля всему детскому дополнительному образованию в регионе рекомендовано работать только дистанционно.

О ситуации в регионе

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. В регионе с 3 февраля запретили работу заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявили более 229 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 192 тыс. человек, 10 005 умерли.