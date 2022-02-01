Талибы призвали ВОЗ предоставить тесты для выявления штамма "омикрон"

ТЕГЕРАН, 1 февраля. /ТАСС/. Абдул Салам Ханафи, который был назначен захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность заместителя председателя временного правительства, обратился во вторник к представителям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой предоставить тест-системы для выявления штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря запрещенного движения Инамулла Самангани.

"Ханафи призвал ВОЗ предоставить наборы для диагностики омикрон-штамма коронавируса, а также средства для лечения людей, страдающих раком, вызванным войнами и бомбардировками <...> за последние сорок лет", - написал Самангани в Twitter по итогам встречи зампреда правительства талибов с представителем ВОЗ в Афганистане Дапенгом Луо и директором программы по ликвидации полиомиелита регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Хамидом Джафари.

Ситуация с коронавирусом

Ситуация в сфере здравоохранения в Афганистане остается крайне тяжелой из-за отсутствия необходимых медикаментов, нехватки специалистов, а также достаточного количества финансовых ресурсов.

По последним данным ВОЗ, в стране с населением около 39 млн человек выявлено 162 140 случаев заражения коронавирусом, 7 409 инфицированных умерли. Однако мониторинг распространения инфекции в стране носит нерегулярный характер, а в отдельных регионах полностью отсутствует.

18 января афганский новостной портал "Азам ньюс" сообщил, что часть больниц в стране не имеет оборудования для выявления омикрон-штамма коронавируса. В связи с неполной статистикой динамики заражения у властей отсутствуют и точные данные о заболеваемости.

Другой проблемой является серьезный дефицит сжиженного кислорода для нужд медицины и лечения пациентов с коронавирусом. По данным телеканала "Толо ньюс", это вызвано, в частности, закрытием заводов по производству кислорода в баллонах из-за экономических проблем и отсутствия поддержки со стороны властей.