На Кубани задействовали беспилотник для прогноза развития паводковой ситуации из-за снега

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Спасатели в Краснодарском крае, где из-за осадков и таяния снега произошли подтопления, задействовали беспилотный летательный аппарат для прогноза по дальнейшему развитию паводковой ситуации. Об этом сообщили журналистам во вторник в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в результате обильных осадков и активного таяния снега в Славянском районе подтопленными оказались 167 придомовых территорий и 43 домовладения. По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 1 февраля откачивать воду с придворовых территорий продолжают в общей сложности в четырех районах региона. Накануне ночью в хуторе Веселый в Крымском районе, где проживают порядка 250 человек, маломобильных граждан из-за угрозы подтопления вынуждены были эвакуировать в пункт временного размещения, а большая часть жителей хутора уехали к родственникам в другие населенные пункты, в хуторе остались порядка 30 человек.

"В Славянский район дополнительно для откачки и перекачки воды с подтопленных придомовых территорий направлены пожарные расчеты ПЧ-29 и ПЧ-8. Также от "Управления ПБ, ЧС и ГО" в район направлена оперативная группа. С помощью беспилотного летательного аппарата специалисты проведут обследование подтопленных территорий и рассчитают сценарий дальнейшего развития ситуации", - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что ситуация с подтоплениями остается сложной в Славянском, Темрюкском районах и Горячем ключе. Так, в Горячий Ключ направляют мощную водоперекачивающую станцию, в Темрюкском районе работы по ликвидации последствий ведутся в круглосуточном режиме. В администрации Крымского района журналистам сообщили, что при таянии снега ожидается паводок, есть вероятность подтопления дворовых территорий и сильного намокания стен саманных (из кирпичей, сделанных из глины с добавлением соломы или другого растительного материала) домов, жителей просят оборудовать отводы воды от саманных строений, подготовить сумку с документами и вещами первой необходимости на случай эвакуации.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 февраля в крае пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. В конце января в Краснодарском крае прошли сильные снегопады. Местами уровень снежного покрова достигал почти исторического максимума и превышал один метр, сейчас снег в Краснодарском крае продолжает таять, идут дожди.