Машины автопарка Архангельской области передали медикам для выезда на вызовы

АРХАНГЕЛЬСК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Архангельской области передали машины из автопарка правительства региона поликлиникам Архангельска и Северодвинска для обслуживания вызовов пациентов на дому, сообщает во вторник пресс-служба администрации области.

Заболеваемость коронавирусом в регионе с середины января возросла почти в 10 раз. 14 января выявили 201 случай за сутки, однако в последние дни регистрируется около 2 тыс. в день. Более 80% заболевших лечится амбулаторно. По данным регионального управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом всего населения за последнюю неделю составил 238,1 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 162,4%. Число вызовов врача на дом, по сравнению с предыдущей волной инфекции, выросло примерно в три раза. Глава регионального Минздрава Александр Герштанский отмечал, что за сутки 24 января за медицинской помощью одновременно обратился 1% жителей региона.

"Правительство Архангельской области отдало свои машины медикам. Автомобили определены в том числе на вызовы к пациентам, у которых наблюдаются характерные симптомы ОРЗ. Их уже начали использовать для посещения пациентов, которые лечатся на дому. С 1 февраля в распоряжении поликлиник Архангельска и Северодвинска дополнительно появился 21 автомобиль", - говорится в сообщении.

Архангельская городская поликлиника №1 получила в распоряжение пять машин. "На сегодняшний день в амбулаторном звене проходят лечение от коронавируса более 1,5 тыс. наших пациентов, - приводит пресс-служба слова главного врача Анастасии Фоминой. - Нагрузка на врачей сейчас просто колоссальная. И выделенные машины из гаража правительства области - большая помощь для медперсонала. Эти автомобили определены нами на вызовы как к пациентам, у которых наблюдаются характерные симптомы ОРЗ, так и к тем, у кого уже подтвержден коронавирус и кому оказывается помощь на дому".

С начала пандемии в области подтвердилось 139 885 случаев новой коронавирусной инфекции (1 968 за сутки), 120 336 человек выздоровели, 2 011 умерли.