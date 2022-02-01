Путин проведет в Кремле церемонию вручения высших государственных наград 2 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду, 2 февраля, первую в 2022 году церемонию вручения высших государственных наград. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Президент РФ Владимир Путин проведет 2 февраля в Кремле церемонию вручения высших государственных наград, которыми отмечен труд более 20 выдающихся российских деятелей науки, медицины, авиации, искусства, бизнеса, а также ряда других областей", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В частности, звезду Героя Российской Федерации глава государства вручит летчику-испытателю Летно-исследовательского института имени М.М. Громова Евгению Крутову.

Звания Герой Труда Российской Федерации удостоено шесть человек. Среди них почетный президент НИЦ "Курчатовский институт" академик Евгений Велехов, президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии академик Иван Дедов, главный врач Московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, генеральный директор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер и заместитель генерального директора - управляющий директор компании "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков.

Орденом Святого апостола Андрея Первозванного будет награжден государственный советник Республики Татарстан и ее первый президент Минтимер Шаймиев.

Высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством" удостоены ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Борис Кравцов и генеральный директор Общественного телевидения России, бывший генеральный директор ТАСС Виталий Игнатенко.

