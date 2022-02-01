Комплексный объект по обработке ТКО начнут строить под Кировом в 2023 году

КИРОВ, 1 февраля. /ТАСС/. Первый в Кировской области комплексный объект по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов начнут строить под Кировом в 2023 году за счет средств инфраструктурного кредита, сообщается на сайте правительства региона.

"Объект расположится в радиусе 30-50 км от Кирова, сейчас под него рассматриваются семь участков. Когда участок будет выбран, начнутся общественные обсуждения и экспертизы. После этого будет разработана проектно-сметная документация, в 2023 году начнется строительство. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году", - говорится в сообщении.

Комплекс будет сортировать коммунальные отходы и направлять на переработку полезные фракции: картон, бумагу, пластмассы и полимеры, стекло, лом черных металлов и алюминий. Пищевые отходы предполагается направлять на биокомпостирование для приготовления почвогрунта. Работы по созданию объекта запланированы в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, заявка на получение которого была одобрена в прошлом году.

Как рассказал министр строительства, энергетики и ЖКХ области Игорь Селезнев, средства инфраструктурного кредита - 2 миллиарда рублей - будут направлены на реализацию двух проектов: строительство комплексного объекта по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов и обновление и увеличение автопарка общественного транспорта. Проект развития транспортной инфраструктуры и пополнения автопарка уже реализуется, регион закупил 117 новых автобусов, которые выходят на маршруты и обслуживают пассажиров.

"По правилам предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов от этих средств должен быть получен конкретный эффект, в том числе по налогам. Мы ожидаем, что реализация инфраструктурных проектов позволит создать порядка 800 новых рабочих мест и получить около 4,3 млрд рублей в виде налогов за время пользования инфраструктурным кредитом (15 лет)", - цитирует пресс-служба Селезнева.

Ранее в ходе рабочей поездки в Кировскую область министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил, что ежегодно в области образуется свыше 280 тыс. тонн отходов, при этом в регионе на сегодняшний день нет инфраструктуры по обработке и утилизации ТКО, все отходы вывозятся на полигоны. В 2021 году регион получил одобрение инфраструктурного кредита на сумму в 1 млрд рублей, который будет направлен на создание комплексного объекта, включающего мусоросортировочный завод, объект биокомпостирования и полигон. Также до 2024 года планируется строительство трех сортировочных станций в Шабалинском, Вятскополянском и Кикнурском районах, что позволит обеспечить к 2024 году обработку 50% образуемых отходов и направление на утилизацию 12% ТКО. В дальнейших планах - строительство трех сортировочных станций в Нолинском, Зуевском и Омутнинском районах общей мощностью 50 тыс. тонн, благодаря чему удастся на 100% обрабатывать производимые отходы.