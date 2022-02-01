Посол КНР в России поздравил ТАСС с открытием ленты на китайском языке

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй направил поздравительное письмо генеральному директору ТАСС Сергею Михайлову по случаю официального открытия ленты новостей на китайском языке. Сообщение с его поздравлением на китайском языке опубликовано во вторник на официальной странице посольства РФ в КНР в соцсети "ВКонтакте".

Посол Чжан Ханьхуэй заявил, что ТАСС как одно из крупнейших мировых информационных агентств пользуется широкой известностью в Китае.

Кроме этого, посол выразил уверенность, что открытие ленты новостей на китайском языке "будет способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания между народами Китая и России и непрерывному усилению международного влияния ТАСС". "Посольство Китая в России готово продолжать продвигать сотрудничество между китайскими и российскими СМИ", - добавил дипломат.

Также по случаю Нового года Тигра по восточному календарю посол передал свои новогодние поздравления и добрые пожелания всем сотрудникам ТАСС и пожелал, чтобы "дружба между Китаем и Россией была прочной и крепкой, передаваясь из поколение в поколение".

Агентство ТАСС запустило 1 февраля новостную ленту на китайском языке TASS Chinese News Service. Новостная лента будет выходить по будням с 07:00 до 21:00 мск. Подписчики смогут узнавать мнения ключевых спикеров по актуальным проблемам международной повестки, экономики и общественной жизни, знакомиться с экономическими прогнозами и экспертными оценками. Особое внимание будет уделено российско-китайскому сотрудничеству, контактам России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Африки и США.