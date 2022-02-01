ОП заявила, что опыт Сахалина по стимулированию рождаемости надо распространить в стране

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Меры стимулирования рождаемости, реализованные в Сахалинской области с 2011 по 2016 годы и показавшие свою эффективность, должны быть масштабированы на все регионы РФ. При этом на их обеспечение потребуется объем средств, составляющий порядка 1,5% ВВП, сообщил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Это уникальный опыт, <...> он показывает, что, если мы будем идти по этому направлению, мы сможем добиться этого успеха. <...> Мы посчитали, сколько нужно средств, чтобы обеспечить "сахалинский сценарий" в РФ - в пересчете на РФ, на уровень жизни - он на Сахалине, конечно, повыше - понадобится примерно дополнительно 1,5% ВВП. И в среднем на всю политику с федеральными мерами это будет 2,7% ВВП. Много это или мало - могу сказать, что это соответствует среднему уровню [выделяемых средств] стран ЕС, которые расходуются на государственную поддержку семей с детьми, причем у нас эти меры, мы посчитали с жилищными мерами, а в странах ЕС - это без жилищных мер", - сказал он на онлайн-совещании с общественными палатами субъектов РФ на тему "Общественно-государственное партнерство для достижения национальных целей демографического развития, повышения уровня и улучшения жизни семей с детьми".

По его словам, за шесть лет реализации мер поддержки на Сахалине "фактически был достигнут уровень воспроизводства населения". В настоящее время, как отметил Рыбальченко, в регионе коэффициент рождаемости близок к двум, в то время как в среднем по России он составляет 1,5.

Согласно информации на слайдах презентации, в Сахалинской области был предусмотрен ряд региональных мер поддержки многодетных семей, в числе которых оплата 50% стоимости жилья или его строительства, выплаты молодым семьям на приобретение жилья, региональный материнский капитал и разовая выплата на погашение ипотеки при рождении второго ребенка. Семьи с двумя детьми к рождению третьего может дополнительно стимулировать ежемесячная выплата на каждого ребенка в многодетной семье в размере 2,5 тыс. рублей, а также возможность получения земельного участка.

"Мы на сегодняшний день имеем один из самых высоких потенциалов возможностей [увеличения числа рождений] третьего ребенка <...>, это наше демографическое окно возможностей. <…> Фактически еще до 2027 года мы будем иметь возможность реализовать этот потенциал", - добавил председатель комитета.

Также, по словам Рыбальченко, одной из самых эффективных мер стимулирования рождаемости для семей может стать возможность получения бесплатно высшего образования по целевому контракту для детей из многодетных семей - соответствующий законопроект внесен в конце 2020 года в Госдуму.