Детский ковид-госпиталь на Ставрополье развернут в краевой инфекционной больнице

СТАВРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Ковид-госпиталь для лечения детей в Ставропольском крае развернут на базе краевой инфекционной больницы в городе Ставрополе. Одномоментно госпиталь сможет принять на лечение 120 детей, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"У нас сейчас госпитализировано 198 детей. Было поручение губернатора [Владимира Владимирова] развернуть по большому счету госпиталь для лечения детей с коронавирусной инфекцией. На базе краевой инфекционной больницы мы разворачиваем 120 коек для лечения детей с коронавирусной инфекцией. Помимо этого, вчера по территории Ставропольского края уже развернуто дополнительно 180 коек для лечения детей", - сказал он.

По словам Колесникова, все госпитализированные дети в настоящий момент переносят болезнь в легкой или среднетяжелой форме. В понедельник на Ставрополье началась вакцинация детей против коронавируса, ранее в регион поступило 1 920 комплектов вакцины.

"Из 79 детей, которых мы привили, побочных эффектов мы не отметили. Сегодня начинается уже массовая кампания по иммунизации детей на территории Ставропольского края. Мы ставим для себя задачу до конца недели эти 1 920 комплектов отработать. Заявку на новую поставку вакцины мы уже сделали", - прокомментировал министр.

С начала пандемии в Ставропольском крае выявили 144 866 случаев коронавируса, выздоровели 126 113 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в медучреждениях края умерли 6 468 пациентов. Среди общего числа заражений коронавирус в крае выявлен с начала пандемии у 5 507 детей, из них 451 ребенок находится на амбулаторном лечении.