Порядка 11 исследований разных вакцин и препаратов проведут в 2022 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Лаборатории России в 2022 году проведут 11 клинических исследований лекарственных препаратов и вакцин, в том числе от гриппа и туберкулеза. Об этом во вторник сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"В 2021 году отобрано 11 проектов по клиническим исследованиям лекарственных препаратов для их реализации в 2022 году. Доказательство их безопасности и эффективности позволит вывести в практику современные вакцины, в том числе от гриппа и туберкулеза, расширить арсенал противоопухолевых препаратов, помочь в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и управлять факторами риска их возникновения", - сказала она на совещании с членами правительства РФ о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

Голикова добавила, что главной задачей является доведение исследовательских проектов до реальных продуктов и их внедрения в практику, в том числе за счет четырех создаваемых опытных производств, позволяющих сократить путь к внедрению.