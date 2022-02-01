{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Порядка 11 исследований разных вакцин и препаратов проведут в 2022 году

В том числе будут исследованы препараты от гриппа и туберкулеза

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Лаборатории России в 2022 году проведут 11 клинических исследований лекарственных препаратов и вакцин, в том числе от гриппа и туберкулеза. Об этом во вторник сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"В 2021 году отобрано 11 проектов по клиническим исследованиям лекарственных препаратов для их реализации в 2022 году. Доказательство их безопасности и эффективности позволит вывести в практику современные вакцины, в том числе от гриппа и туберкулеза, расширить арсенал противоопухолевых препаратов, помочь в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и управлять факторами риска их возникновения", - сказала она на совещании с членами правительства РФ о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

Голикова добавила, что главной задачей является доведение исследовательских проектов до реальных продуктов и их внедрения в практику, в том числе за счет четырех создаваемых опытных производств, позволяющих сократить путь к внедрению.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
На Кубани ожидают подъем уровня рек из-за активного таяния снега
В Славянском районе подтопило 167 придомовых территорий и 43 домовладения
Читать полностью