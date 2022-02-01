Мишустин заявил, что работа поликлиник должна стать более удобной для россиян

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что в поликлиниках необходимо обеспечить индивидуальный подход к пациентам, а посещение врачей должно стать более удобным и быстрым.

"Вместе с борьбой с коронавирусом надо продолжить решение и других вопросов в здравоохранении, особенно которые волнуют людей", - указал председатель правительства во вторник на совещании по реализации и результатам инициатив социально-экономического развития РФ. Среди таких волнующих граждан вопросов он назвал работу первичного звена здравоохранения. "Именно оно сегодня столкнулось с огромным вызовом и испытывает колоссальные нагрузки, врачи помогают большому количеству заболевших, число которых увеличивается каждый день", - констатировал глава кабинета министров.

Он считает, что "уже сейчас надо принимать решения, чтобы получение помощи в поликлиниках не только в условиях таких серьезных испытаний, но и в обычной жизни было более удобным и быстрым для граждан". "Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов, современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов, необходимо сократить сроки ожидания приема у специалистов и, конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчетов", - перечислил задачи Мишустин.

Опыт пандемии, отметил премьер, показал, как важно восстановление после болезни, поэтому будет реализована программа развития медицинской реабилитации. "Сегодня в этой сфере востребованы передовые подходы. В рамках существующей инициативы необходимо создать для этого современную инфраструктуру, чтобы пациенты могли пройти медицинскую реабилитацию на всех этапах лечения", - указал председатель правительства. По его словам, "в ближайшие несколько лет предстоит оснастить свыше 60% медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, нужным оборудованием, подготовить профильных специалистов". "Такая помощь должна стать действительно доступной для граждан", - подчеркнул Мишустин.

Глава кабинета министров назвал важнейшим направлением работы сохранение здоровья россиян, для чего реализуется инициатива "Санитарный щит". По его словам, эта инициатива "стала ответом на пандемию ковида и на возможные будущие вызовы". "Надо научиться действовать на опережение, прогнозировать риски, при появлении новых инфекций оперативно вводить в оборот вакцины и средства диагностики", - уверен председатель правительства.

"Для этого у нас есть грамотные эпидемиологи, ученые, исследователи. Обеспечим их всем необходимым для работы. Продолжим создавать в регионах России современные инфекционные центры и лаборатории", - заверил Мишустин.