Мишустин: инициатива "Придумано в России" должна стать драйвером креативной индустрии

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что инициатива "Придумано в России" станет толчком для развития креативных индустрий в стране.

"Мы создаем условия, чтобы люди могли раскрыть и свой собственный творческий потенциал. В рамках инициативы "Придумано в России" формируется система поддержки креативного сектора от идеи до востребованного продукта и его выхода на международные рынки. Инициатива должна стать драйвером сектора экономики креативных индустрий, которые стремительно развиваются во всем мире", - заявил Мишустин на совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года.

Премьер также уделил внимание реализации инициативы "Пушкинская карта", которую правительство ввело по поручению президента в прошлом году. Он напомнил, что с помощью этой карты юноши и девушки от 14 до 22 лет могут покупать билеты на выставки, спектакли, концерты, а с 1 февраля 2022 года - и на показы отечественных фильмов.