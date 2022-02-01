Февраль принесет в Петербург переменчивую погоду со слабыми морозами и оттепелями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Февральская погода в Санкт-Петербурге будет переменчивой: слабые морозы будут чередоваться с периодами оттепели, сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов. Ожидается, что в городе выпадет до 140% от месячной нормы осадков.

"Скорее всего, февраль будет похожим на январь. Примерно средняя температура будет такая же. <…> Основной фон температуры в дневные часы - от минус двух до минус семи [градусов], и в периоды оттепели - повышение до трех градусов тепла. Ночью прохладнее, до 8-13 градусов [мороза] может понижаться", - рассказал Колесов.

Синоптик отметил, в последний месяц зимы в Петербурге прогнозируется преобладающее влияние циклонов. "Осадков много - 100-140% по городу, - сказал он. - Осадки в виде снега, но не исключено, что будут и дожди, потому что оттепели будут наблюдаться".

По его словам, прошедший январь выдался "самым обычным" с точки зрения погодных показателей. Так, за месяц в городе выпало около 160% от месячной нормы осадков. В предыдущие годы этот показатель доходил до 180%. "В январе было 11 дней с оттепелями. Солнце светило 12 часов 12 минут восемь дней (в 2019 году было 15 часов)", - добавил Колесов.