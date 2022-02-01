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Пандемия COVID-19

Власти Якутии заявили, что в 90% случаев заболевание COVID-19 проходит в легкой форме

Глава республики Айсен Николаев отметил, что практически 30% среди заболевающих - дети

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Заболевание ковидом в 90% случаев проходит в легкой форме, сообщил во вторник глава Якутии Айсен Николаев в ходе передачи на телеканале "Якутия-24".

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"Болезнь коренным образом отличается от предыдущих штаммов, она переносится гораздо легче, в особенности вакцинированными. Свыше 90% случаев сегодня мы относим к легким и даже порой бессимптомным случаям проявления этой болезни", - сказал Николаев.

Он отметил, что практически 30% среди заболевающих - дети. "Детей болеет больше, дети болеют серьезней, это вызывает серьезные опасения", - сказал Николаев.

"По всей республике сейчас дополнительно койки разворачиваем. За последнюю неделю у нас порядка 600 коек развернуто по республике, из них порядка 400 дополнительно по городу Якутску. При этом резерв серьезный у нас есть", - добавил глава региона.

По данным оперштаба Якутии, первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 574 290 человек, что составляет 80,1% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 126 336 человек. За прошедшие сутки в Якутии выявлено 3 211 случаев заболевания коронавирусом, госпитализировано за сутки 116 человек с коронавирусом. За сутки выздоровели 1 233 человека.

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РоссияЯкутияПандемия COVID-19
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