Очаги заражения ковидом фиксируют в развлекательной сфере и торговле на Кубани

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Специалисты в Краснодарском крае, где заболеваемость коронавирусом за неделю возросла в 1,5 раза, фиксируют появление очагов заражения в сферах торговли и развлечений, а также в бюджетных организациях, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона. Ранее в регионе преобладали очаги домашнего заражения.

"В регионе отмечается рост случаев заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей в 1,5 раза. Очаги заражения зафиксированы в развлекательной сфере, торговле, а также в бюджетных организациях", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на руководителя краевого управления Роспотребнадзора Марию Потемкину.

Уточняется, что первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась поручил усилить работы по дезинфекции на рабочих местах, в местах общего пользования, также на контроль поставлено соблюдение антиковидных мер в части использования рециркуляторов, антисептиков и соблюдения масочного режима. Касаемо перевода сотрудников на дистанционный режим работы, Галась отметил, что необходимо принять меры по максимальному разобщению работников, учитывая высокую заразность нового штамма коронавируса.

"Прошу проработать этот вопрос с подведомственными учреждениями, организациями и предпринимателями по переводу части персонала на удаленную работу. Если будут возникать очаги заболевания, то мы будем вынуждены закрывать предприятия, а это повлечет за собой дополнительные финансовые потери", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Галася.

В региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС уточнили во вторник, что в Краснодарском крае выявлены 113 случаев заражения "омикроном".

В конце января власти Краснодарского края приняли решение о передовде дистанционный режим работы до 30% работников органов исполнительной власти и подведомственных учреждений региона, также на удаленку рекомендовано перевести часть работников предприятий и компаний.

По данным оперативного штаба региона по состоянию на вторник за сутки зарегистрировали 2 396 заболевших коронавирусом. Это максимальный показатель на Кубани за время пандемии. По данным оперштаба, всего за все время пандемии в регионе подтвердили 142 584 случая COVID-19, 106 916 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 10 065 человек спасти не удалось. В конце декабря 2021 года и в начале января в крае фиксировали по 300-400 случаев заражения коронавирусом в сутки, рост начался после новогодних праздников.