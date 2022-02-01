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Мишустин назвал "Государство для граждан" новой культурой госуправления

По словам премьер-министра, успех и качество работы государства в значительной мере определяются степенью доверия граждан, экспертного сообщества и бизнеса к действиям властей, а также тем, насколько легко и понятно их взаимодействие, отвечает ли оно ожиданиям людей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Государство для граждан" - это прежде всего новая культура госуправления, призванная сосредоточить работу властей вокруг интересов каждого конкретного человека. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года.

Он отметил, что современные технологии позволили вывести взаимодействие граждан и государства на качественно новый уровень - оно постепенно уходит в онлайн.

"Сегодня граждане могут получить новую и необходимую для них информацию и решать многие жизненные вопросы проактивно. "Государство для граждан" - это в первую очередь новая культура государственного управления", - подчеркнул глава кабмина.

По мнению премьера, успех и качество работы государства в значительной мере определяются степенью доверия граждан, экспертного сообщества и бизнеса к действиям властей, а также тем, насколько легко и понятно их взаимодействие, отвечает ли оно ожиданиям людей.

"Эта стратегическая инициатива как раз направлена на то, чтобы сосредоточить работу государственных органов вокруг интересов конкретного человека, сделать ведомства более внимательными к его запросам - будь то пенсионер, врач, учитель, работник предприятия или предприниматель", - указал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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