Мишустин призвал сформировать единую систему управления миграционными процессами в РФ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Единая система управления миграционными процессами должна быть создана в РФ, это позволит оценить потребность страны в трудовых ресурсах и степень влияния миграции на социально-экономическую ситуацию. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года.

"Нужно сформировать единую систему управления миграционными процессами, чтобы четко понимать, как они влияют на социально-экономическое положение в стране, какова потребность в трудовых ресурсах", - сказал он.

Премьер назвал существенной задачей "привлечение в Россию из-за рубежа квалифицированных кадров и талантливых молодых людей, которые, получив в РФ образование, останутся здесь работать". "Это особенно важно для развития экономики страны, продвижения наших интересов на постсоветском пространстве", - добавил он.

Глава кабмина также призвал "создать гибкий и оперативный инструментарий, который поможет заинтересовать молодежь в обучении в России, обеспечить условия для притока из-за рубежа высококлассных специалистов, инвесторов и стартапов". На решение этих вопросов, по его словам, нацелена инициатива "Россия - привлекательная для учебы и работы страна", которая предполагает внедрение грантовой поддержки для талантливых иностранных студентов.

Премьер подчеркнул, что "вовлечением в национальную экономику перспективных специалистов занимаются все страны, которые заботятся о своем развитии, и, конечно, Россия не исключение".