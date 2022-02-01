Власти Коми выделили еще 300 млн рублей на лекарства для амбулаторных больных с COVID-19

"В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в Республике Коми потребность в лекарственных препаратах от коронавируса выросла в несколько раз. Закупить необходимые лекарства поможет дополнительное финансирование из республиканского бюджета. На эти цели по поручению главы Коми Владимира Уйба выделено более 300 млн рублей", - говорится в сообщении по итогам оперативного совещания в министерстве.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, закупку организуют в течение недели, а после препараты доставят во все муниципалитеты республики. По оперативным данным, на 1 февраля в Коми насчитывается около 7,5 тыс. амбулаторных пациентов с подтвержденным коронавирусом, неделей ранее, 25 января было 3,1 тыс. "Планируется закупить разные лекарственные препараты, которые предписаны для лечения пациентов в соответствии со всеми методическими рекомендациями Минздрава России", - добавили в Минздраве.

На 1 февраля в Коми выявили всего 105 957 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 1 033 заболевших, из них 154 госпитализированы. Выздоровели 94 579 человек, умерли 2 775. С 25 января приостановили всю плановую медицинскую помощь в стационарах и поликлиниках, за исключением экстренной и неотложной помощи. В школах Сыктывкара, Ухты и других крупных городов и районов республики с 25 января ввели дистанционное обучение. Первый компонент вакцины получили более 428 тыс. человек, коллективный иммунитет к коронавирусу в регионе составляет 73,1%.