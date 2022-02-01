Зараженный коронавирусом пассажир летел в Китай в одном самолете с олимпийцами Норвегии

ХЕЛЬСИНКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет Норвегии подтвердил, что вместе со спортсменами, летевшими из аэропорта Осло Гардермуэна в Пекин, на борту самолета находился человек, заразившийся коронавирусом. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация NRK.

"Ситуация очень сложная", - приводит NRK слова менеджера по зимним видам спорта Олимпийского комитета королевства Хельге Бартнеса.

В понедельник вечером первый борт со спортсменами норвежской сборной вылетел в Китай. Церемония открытий зимних Олимпийский игр в Пекине состоится 4 февраля, а завершатся Игры 20 февраля. В связи с непростой эпидемической обстановкой все соревнования будут проходить в условиях строгих мер санитарной безопасности.