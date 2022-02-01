Ковид-поликлиники Ставрополья перешли на работу без выходных

СТАВРОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. В Ставропольском крае 45 поликлиник, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, временно перешли на работу без выходных. В этих учреждениях введен трехсменный режим работы до десяти часов вечера, сообщил журналистам во вторник министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"Определен временный порядок работы амбулаторно-поликлинических учреждений. Мы переходим на семидневную работу всеми нашими поликлиниками, задействованными под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Таковых в крае сейчас 45 лечебных учреждений. Помимо этого, мы вводим трехсменный режим работы до десяти часов вечера", - сказал он.

На круглосуточную работу в регионе переведены лаборатории, выполняющие ПЦР-исследования, вне зависимости от формы собственности. Помимо этого, в крае увеличили штат сотрудников кол-центров. Работа организована по двухуровневой системе, в которую включены краевая горячая линия и кол-центры в медучреждениях. В общей сложности звонки принимают более 380 специалистов. За прошедшие сутки кол-центры медучреждений края приняли более 50 тыс. звонков.

"Основная масса звонков приходится на время с 8 до 11 часов утра. Сейчас все кол-центры медицинских учреждений переходят из аналоговой системы на работу с цифровыми АТС. Настройка будет закончена до конца этой недели. Это позволит облегчить дозвон в медицинские учреждения, использовать систему автоматического ответа", - добавил Колесников.

С начала пандемии в Ставропольском крае выявили 144 866 случаев коронавируса, выздоровели 126 113 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в медучреждениях края умерли 6 468 пациентов. Ранее в Минздраве края журналистам сообщали, что доминирующим на территории региона стал штамм коронавируса "омикрон". Пациенты переносят заболевание в более легкой форме, что снижает нагрузку на стационары больниц. При этом увеличилась нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено.