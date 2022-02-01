За год посещаемость нижегородского центра современного искусства выросла в два раза

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 февраля. /ТАСС/. Посещаемость Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) "Арсенал" в Нижнем Новгороде в 2021 году выросла примерно в два раза - до 113,4 тыс. человек. При этом онлайн-мероприятия учреждения посмотрели почти 942 тыс. человек, сообщила ТАСС во вторник директор учреждения Анна Гор.

"Выросла посещаемость в два раза примерно. Изменилась структура наших действий. Мы вынуждены были наладить онлайн-присутствие - это сильно меняет расклад, потому что есть такие форматы, которые хорошо живут в сети, мы об этом не задумывались, честно. У нас просто не было до этого такой задачи, но жизнь заставила", - сказала Гор.

Так, музей посетили 113,4 тыс. человек, за мероприятиями в онлайн-режиме наблюдали 941,9 тыс. человек. В "Арсенале" отметили, что количество подписчиков в Instagram увеличилось до 15 тыс. человек и продолжает расти. "У нас были выставки, которые <...> неожиданно в среду заполнялись тиктокерами, откуда они взялись? Потом выяснялось, что кто-то в TikTok написал и они пошли", - сказала Гор.

В 2021 году самыми посещаемыми выставками, по словам директора учреждения, стали "Шухов. Формула архитектуры", на которой представили около 250 предметов графики, макетов, рукописей, фотографий из различных российских и зарубежных собраний, а также выставка "Город как графика", где можно увидеть Нижний Новгород на картах и гравюрах ХVI-ХХI веков.

Проектом года Гор назвала первую часть выставки "Названо Вазари", посвященную готике и объединившую экспонаты из коллекций Пушкинского музея и произведения современного искусства. "Мы считаем, что это у нас проект года, с одной стороны, с другой, - были сделаны проекты к 800-летию, - это выставка "Шухов. Формула архитектуры", "Город как графика" и "Премия Кандинского. 15 лет", - отметила директор учреждения.

Современное искусство и продолжение классики

Гор рассказала, что в конце 2022 года планируется запустить вторую часть выставки "Названо Вазари", которую посвятят эпохе Возрождения. Сейчас прорабатывается ее концепция. "Пока мы обсуждаем с нашими коллегами-кураторами из Пушкинского музея общую концепцию и одна из линий будет связана с тем, как эпоху Возрождения воспринимали потом, после. Как ее воспринимали в разное время и что вкладывали в это понятие вплоть до современности. По-моему, это интересно", - сказала руководитель учреждения, уточнив, что уже в 2023 году в планах организовать третью часть выставки, посвященную Маньеризму - течению в западноевропейском искусстве XVI века.

Также в 2022 году в музее покажут коллекцию снимков известной французской фотохудожницы Сары Мун. "Мы любим весной показать какую-нибудь фотографию, у нас такая традиция, наша публика очень любит хорошую и качественную фотографию, эту традиции надо поддерживать", - пояснила Гор.

К 25-летию ГЦСИ в Нижнем Новгороде хотят создать экспозицию из коллекции фонда Stella Art Foundation, созданную по примеру выставки, лауреатов премии Кандинского, когда зрителям представили лучшие работы за 15 лет. "Дело в том, что фонд собирал работы в течение того же времени, что мы существуем", - отметила директор центра.

Помимо этого, в Нижний Новгород намерены привезти выставку современного искусства из Норвегии. "Мы делали постоянно выставки, рассказывающие о национальных спецификах современного искусства, и дошли до Норвегии", - сказала Гор.

О музее

Государственный центр современного искусства в Нижнем Новгороде (Арсенал) - одна из ведущих региональных институций, которая занимается развитием современного искусства в широком контексте современной культуры. В 2020 году ГЦСИ стал филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Арсенал входит в состав федеральной сети государственных центров в восьми городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Калининград.