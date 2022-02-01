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Посол РФ: Египет одобряет создание Патриаршего экзархата Африки и готов содействовать РПЦ

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид и посол Египта в России Ихаб Наср также "обсуждали строительство храмов и степени взаимодействия"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Египет приветствует образование Патриаршего экзархата Африки и всячески готов содействовать Русской православной церкви (РПЦ). Об этом заявил ТАСС Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид после переговоров в Москве с послом Египта в России Ихабом Насром.

"Обсуждали строительство храмов, обсуждались степени взаимодействия. Настрой посла объективно позитивный, они очень рады образованию экзархата, приветствуют наши прямые контакты через Коптскую церковь, а также по линиям дипломатических каналов, всячески готовы содействовать этому провайдингу. Со своей стороны необходимые услуги и все, что нужно, они готовы оказать", - сказал митрополит Леонид.

Священный синод РПЦ 29 декабря постановил образовать Патриарший экзархат Африки. Синод решил принять в юрисдикцию Московского патриархата 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений. В постановлении уточнялось, что это сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора, поминовения им за литургией главы так называемой Православной церкви Украины Епифания Думенко и совместного с ним служения.

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