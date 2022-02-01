На Кубани ожидают подъем уровня рек из-за активного таяния снега

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Подъем уровня рек выше неблагоприятных значений ожидаются в ближайшие дни на реках и водотоках Краснодарского краяиз-за повышения температуры и активного таяния снега, сообщается в официальном Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В связи с повышением температуры, активным снеготаяньем и ожидающимися осадками во второй половине дня 1 февраля 2022 года, а так же в течение суток 2,3 и 4 февраля на реках, малых реках и водотоках юго-западных притоков бассейна реки Кубань (МО Горячий Ключ, Крымский, Абинский, Северский районы), на реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края (Апшеронский район), на реках республики Адыгея и Черноморского побережья (Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении.

Непогода на Кубани

1 февраля в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в результате обильных осадков и активного таяния снега в Славянском районе подтопленными оказались 167 придомовых территорий и 43 домовладения. По данным оперативного штаба региона, откачивать воду с придворовых территорий продолжают в общей сложности в четырех районах региона. Накануне ночью в хуторе Веселый в Крымском районе, где проживают порядка 250 человек, маломобильных граждан из-за угрозы подтопления вынуждены были эвакуировать в пункт временного размещения, а большая часть жителей хутора уехали к родственникам в другие населенные пункты, в хуторе остались порядка 30 человек.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 февраля в крае пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. В конце января в Краснодарском крае прошли сильные снегопады. Местами уровень снежного покрова достигал почти исторического максимума и превышал один метр, сейчас снег в Краснодарском крае продолжает таять, идут дожди.