В Дании зафиксировали рекордный показатель положительных результатов тестов на коронавирус

СТОКГОЛЬМ, 1 февраля. /ТАСС/. Процент положительных результатов тестов на коронавирус в Дании за последние сутки составляет 28,52. Это рекордный показатель за всю пандемию, сообщает во вторник телеканал TV 2 со ссылкой на Государственный институт сыворотки.

Всего было сделано 159 049 тестов, число заразившихся составляет 45 366. Ранее пиковые показатели положительных результатов достигали уровня около 22%.

28 пациентов находятся в палатах интенсивной терапии. Число умерших после заражения коронавирусом возросло на 15, до 3 770.

Дания во вторник отменила последние ограничения, связанные с COVID-19, а сам ковид больше не считается социально опасным заболеванием, распространение которого "означает или вызывает опасность серьезных нарушений важных общественных функций". С 1 февраля в полной мере возрождается ночная жизнь: рестораны, бары, ночные клубы, где продается алкоголь, могут теперь работать без всяких ограничений. Отменяются ограничения на количество зрителей и участников развлекательных и спортивных мероприятий, а также требование обеспечивать социальную дистанцию в залах и других помещениях.

80,8% жителей Дании привиты двумя дозами вакцины, 60,6% уже получили бустерную дозу.