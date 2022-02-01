Вопрос строительства собора РПЦ в Каире будет решаться на высшем уровне

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вопрос о выделении в Каире земельного участка для строительства кафедрального собора Северо-Африканской епархии Русской православной церкви (РПЦ) будет решаться на высшем уровне, первый визит Патриаршего экзарха Африки на континент сейчас готовится именно в эту страну. Об этом заявил ТАСС экзарх митрополит Клинский Леонид после переговоров во вторник в Москве с послом Египта в России Ихабом Насром.

"Это будет [обсуждаться] во время моего визита, который сейчас готовится в Арабскую Республику Египет. Это будет решаться на высшем уровне египетской государственности. Сейчас идет активная фаза подготовки моего визита в Египет", - сказал митрополит Леонид, отвечая на вопрос о том, удалось ли договориться в ходе встречи с послом о выделении участка для строительства собора РПЦ в Каире.

Священный синод РПЦ 29 декабря постановил образовать Патриарший экзархат Африки. Синод решил принять в юрисдикцию Московского патриархата 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений. В постановлении уточнялось, что это сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора, поминовения им за литургией главы так называемой Православной церкви Украины Епифания Думенко и совместного с ним служения.