"Молодая Гвардия" проверит сайты на наличие фейков о вакцинации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Московское отделение "Молодой гвардии Единой России" запускает работу "антифейковых отрядов" по вопросам вакцинации. Об этом во вторник сообщила пресс-служба движения.

"За период пандемии в Сети появилось множество слухов о вакцинации. Вспомним новости, когда говорили о препаратах, опасных для беременных. Много из того, что пишут, является не просто домыслами, а порой даже плодом больного воображения. Считаем, что подобную информацию необходимо оперативно блокировать", - сказал руководитель московского отделения "Молодой Гвардии" Александр Лебедев.

В пресс-службе отметили, что активисты будут ежедневно вести мониторинг новостных порталов и Telegram-каналов, выявляя ложные новости о вакцинации. Все обнаруженные сообщения будут оперативно направлены в Роскомнадзор.