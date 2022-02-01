Дом в Петербурге, в котором жили Введенский и Клодт, реконструируют под жилье для молодежи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Дом причта (священнослужителей) Смоленской кладбищенской церкви в центре Петербурга, в котором в разное время жили философ Александр Введенский и художник Михаил Клодт, реконструируют по программе "Молодежи - доступное жилье" к концу 2023 года. Стоимость капитального ремонта здания, признанного аварийным в 2010 году, составит 539 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

"Признать победителем запроса предложений и заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту квартир с перепланировкой и ремонту общего домового имущества здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д. 46, литер А, Б, с ООО "Строй Техно Плюс" по цене 539 млн рублей и сроком выполнения работ - до 15.12.2023", - говорится в итоговой документации конкурса.

Подрядчику предстоит произвести капитальный ремонт несущих конструкций исторического здания, его фасадов, а также всех основных инженерных сетей. Работы должны выполняться в соответствии с ограничениями по сохранению объекта культурного наследия.

Общая площадь Дома причта составляет 7 тыс. кв. м, за счет городского бюджета в аварийном здании было приобретено 59 квартир. По окончании работ в декабре 2023 года число квартир для заселения по социальной программе должно составить 102.

Дом причта Смоленской кладбищенской церкви изначально представлял собой жилое здание, предназначенное преимущественно для постоянного проживания священнослужителей храма и их семей. До 1875 года здесь располагались деревянные постройки, которые были заменены пятиэтажным доходным домом. На третьем этаже здания до революции располагалась частная гимназия Г. Видемана.

В этом доме с 1892 и до своей смерти в 1925 году проживал философ Александр Введенский, сооснователь первого Санкт-Петербургского религиозно-философского общества. В 1860-х здесь также жил художник, академик Императорской академии художеств Михаил Клодт. Кроме того, в разное время в Доме причта проживали известные петербургские архитекторы Иван Яковлев и Константин Маковский.