В Подмосковье 1,3 тыс. подростков вакцинировались от ковида

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Количество вакцинированных от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет в Московской области достигло 1,3 тыс. человек. Об этом во вторник заявил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов в эфире телеканала "Россия-1" .

"Сегодня в Московской области привито (от коронавирусной инфекции - прим. ТАСС) уже 1,3 тыс. подростков", - сказал он.

"Могу сказать, что у нас в Домодедово на прошлой неделе <…> два подростка 15 лет сами пришли и обратились, чтобы мы сделали прививку", - отметил Осипов.

24 января в пресс-службе Минздрава Подмосковья сообщили ТАСС, что в регионе стартовала вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции препаратом "Спутник М".

Министерство здравоохранения России 24 ноября 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.