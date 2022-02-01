{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье 1,3 тыс. подростков вакцинировались от ковида

"Спутник М" применяется для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Количество вакцинированных от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет в Московской области достигло 1,3 тыс. человек. Об этом во вторник заявил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов в эфире телеканала "Россия-1".

На эту тему

"Сегодня в Московской области привито (от коронавирусной инфекции - прим. ТАСС) уже 1,3 тыс. подростков", - сказал он.

"Могу сказать, что у нас в Домодедово на прошлой неделе <…> два подростка 15 лет сами пришли и обратились, чтобы мы сделали прививку", - отметил Осипов.

24 января в пресс-службе Минздрава Подмосковья сообщили ТАСС, что в регионе стартовала вакцинация подростков от новой коронавирусной инфекции препаратом "Спутник М".

Министерство здравоохранения России 24 ноября 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Мультсериал "Витя и Роби" о московских заводах и фабриках стартовал в социальных сетях
Сериал расскажет о производственных процессах на заводах, современных технологиях и открытиях
Читать полностью