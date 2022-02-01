{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд отклонил иск "Росбалта", требующего исключить его из реестра иноагентов

Агентство признали иноагентом за публикацию статей других иноагентов и получение от них денег, говорится в решении Замоскворецкого суда

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Информационное агентство "Росбалт" было включено Минюстом в перечень иноагентов за публикацию материалов других СМИ-иноагентов и получение денег от иноагентов. Об этом говорится в решении Замоскворецкого суда Москвы по иску агентства, которое требовало исключить его из списка.

На эту тему
СМИ-иноагенты. Порядок признания и статус
СМИ-иноагенты.

"С сентября 2020 по сентябрь 2021 года выявлены факты распространения на сайте www.rosbalt.ru материалов иностранных средств массовой информации: "Голос Америки", "Кавказ. Реалии", телеканал "Настоящее время", "Север. Реалии", выполняющих функции иностранного агента. Из Росфинмониторинга 11.10.2021 в Минюст России поступила информации о том, что обществом получено иностранное финансирование в январе 2020 года от РОО Центр "Сова", включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, получена сумма за организацию конференции", - сказано в документе.

Там отмечается, что юридическое лицо, распространяющие сообщения и материалы, которые созданы средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, может также быть признано выполняющим функции иностранного агента. Кроме этого, основанием включения в перечень иноагентов может служить получение денежных средств или иного имущества от иностранных государств, их государственных органов или иноагнетов. На основании этого Замоскворецкий суд отклонил иск "Росбалта" и оставил агентство в перечне юрлиц-иноагетов.

В октябре 2021 года Минюст признал "Росбалт" лицом, выполняющим функции иноагента. Главный редактор издания Николай Ульянов заявил, что это решение будет оспорено в суде.

Теги
Россия
ВОЗ заявила о росте смертности из-за ковида в большинстве регионов мира
Читать полностью