Суд отклонил иск "Росбалта", требующего исключить его из реестра иноагентов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Информационное агентство "Росбалт" было включено Минюстом в перечень иноагентов за публикацию материалов других СМИ-иноагентов и получение денег от иноагентов. Об этом говорится в решении Замоскворецкого суда Москвы по иску агентства, которое требовало исключить его из списка.

"С сентября 2020 по сентябрь 2021 года выявлены факты распространения на сайте www.rosbalt.ru материалов иностранных средств массовой информации: "Голос Америки", "Кавказ. Реалии", телеканал "Настоящее время", "Север. Реалии", выполняющих функции иностранного агента. Из Росфинмониторинга 11.10.2021 в Минюст России поступила информации о том, что обществом получено иностранное финансирование в январе 2020 года от РОО Центр "Сова", включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, получена сумма за организацию конференции", - сказано в документе.

Там отмечается, что юридическое лицо, распространяющие сообщения и материалы, которые созданы средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, может также быть признано выполняющим функции иностранного агента. Кроме этого, основанием включения в перечень иноагентов может служить получение денежных средств или иного имущества от иностранных государств, их государственных органов или иноагнетов. На основании этого Замоскворецкий суд отклонил иск "Росбалта" и оставил агентство в перечне юрлиц-иноагетов.

В октябре 2021 года Минюст признал "Росбалт" лицом, выполняющим функции иноагента. Главный редактор издания Николай Ульянов заявил, что это решение будет оспорено в суде.