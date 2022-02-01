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ВОЗ заявила о росте смертности из-за ковида в большинстве регионов мира

© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЖЕНЕВА, 1 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса в мире и ростом смертности. Выступая по вторник на брифинге в Женеве, он отметил, что смертность растет в большинстве регионов планеты.

"После того как "омикрон" был впервые выявлен 10 недель назад, в ВОЗ пришли сообщения почти о 90 млн случаях заражения. Это больше, чем за весь 2020 год", - сказал он, добавив: "Сейчас мы видим очень тревожный рост смертности в большинстве регионов планеты".

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