Число регионов РФ с билетной системой на базе карты "Тройка" увеличится вдвое в 2022 году

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Единая билетная система на базе транспортной карты "Тройка" в 2022 году может заработать еще в 14 регионах России. Сейчас система запущена в 14 субъектах РФ, сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В этом году планируем запустить карту "Тройка" в новых городах. Регионы заинтересованы в том, чтобы развивать транспорт и внедрять передовые технологии, признанные во всем мире. В этом году воспользоваться "Тройкой" можно будет в трети всех субъектов России. В будущем это позволит иметь единую транспортную карту по всей России, что очень удобно для жителей. Это соответствует большим планам по развитию мультимодального проезда в рамках принятой президентом РФ транспортной стратегии страны до 2030 года", - сказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что количество регионов, где будут принимать карту "Тройка", может вырасти до 28. В частности, единая билетная система может появится в Ростове, Воронеже, Перми, Орле и Республике Ингушетия. На данный момент система уже работает в 14 регионах и городах.

"Благодаря "Тройке" регионы могут цифровизировать транспорт, анализировать востребованность маршрутов, контролировать способы оплаты и выручку и создавать свои тарифы", - добавляется в публикации.