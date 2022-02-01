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Пандемия COVID-19

ВОЗ: волна "омикрона", в том числе в России, будет мощной, но короткой

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал пять стабилизаторов пандемии

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Волна заражений омикрон-штаммом будет мощной, но короткой. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

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"РФ - это одна из стран, где "омикрон" сейчас активно распространяется, поэтому, несомненно, пока еще рано расслабляться. Рекомендации такие же, как и для других стран, столкнувшихся с этой ситуацией, - это пять стабилизаторов пандемии, - сказал он.

"Номер один - вакцинация, номер два - бустерная вакцинация или ревакцинация, номер три - маски, которые я также продолжаю носить, номер четыре - проветривание, особенно школьных классов, потому что мы должны делать все возможное, чтобы школы оставались открытыми, и номер пять - правительства должны повышать уровень доступности лечения. Это пять стабилизаторов пандемии, но мы видим, исходя из опыта стран, где уже был достигнут пик, что волна будет мощной, но короткой, и приоритет - защита уязвимых групп населения", - добавил Клюге.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 82 регионах РФ.

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РоссияПандемия COVID-19
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