Глава КБР поручил выделить на лекарства для амбулаторных больных с ковидом еще 50 млн руб.

НАЛЬЧИК, 1 февраля. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков поручил выделить на лекарственные препараты от коронавируса для амбулаторных больных дополнительно 50 млн рублей. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства региона, отметив, что 1 февраля Коков провел заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в КБР.

"Алий Мусуков [председатель правительства КБР - прим. ТАСС] проинформировал, что, согласно поручениям главы республики, на средства, выделенные ранее, приобретены лекарства для амбулаторных больных. Из республиканского бюджета было направлено 32 млн рублей, из федерального бюджета решением правительства РФ, региону было выделено 26 млн рублей, в настоящее время поставки завершаются. На указанные цели по поручению главы Кабардино-Балкарии из регионального бюджета в минувший понедельник выделено еще 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

Темпы роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в КБР остаются высокими, за последние сутки выявлено около 300 заразившихся, отмечается в сообщении. Данный показатель, в том числе, связан с увеличением охвата населения тестированием. По информации руководителя управления Роспотребнадзора по КБР Жирослана Пагова, если ежесуточный норматив составляет 300 тестирований на 100 тыс. человек, то в КБР в течение суток проводят 600 тестирований на 100 тыс. человек.

"Ранее по поручению главы республики с целью увеличения охвата тестированием за счет регионального бюджета было приобретено 100 тыс. тестов. При одновременном росте заболеваемости ОРВИ, в том числе коронавирусной инфекцией, экспресс-тестирование позволяет оперативно дифференцировать коронавирус и назначать необходимое лечение", - добавили в пресс-службе.

Главный государственный санитарный врач КБР также сообщил, что штамм "омикрон" все больше преобладает среди других штаммов коронавируса, но высока и циркуляция "дельты". По информации министра здравоохранения региона Рустама Калибатова, на амбулаторном лечении с легкой формой коронавируса сейчас находятся около 14 тыс. пациентов. Отмечается рост госпитализаций, стационарную помощь получают 726 человек, из них 150 - дети, в реанимации находится 61 пациент.

Коков отметил, что система здравоохранения республики в условиях подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией выстроена, есть необходимые резервы. Вместе с тем глава региона поручил усилить контроль за качеством оказания медицинской помощи, "любые жалобы рассматривать персонально", обеспечить четкую обратную связь с жителями республики.