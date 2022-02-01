Мультсериал "Витя и Роби" о московских заводах и фабриках стартовал в социальных сетях

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Новый развлекательно-образовательный мультфильм "Витя и Роби" появился в социальных сетях департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Он расскажет молодому поколению о производственных процессах на московских заводах и фабриках, современных технологиях и открытиях, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента.

"Первый подобный проект в рамках "Открой#Моспром" - детскую познавательно-развлекательную программу "ТриО!" - мы запустили в октябре 2019 года. В ней герои вместе со зрителями посещали столичные промпредприятия и знакомились с процессами производства. <…> За два года аудитория 18 выпусков превысила 24 млн человек. Новый мультфильм также посвящен заводам и фабрикам города, современным технологиям и научным открытиям, всего запланировано десять серий, которые будут выходить по вторникам в соцсетях департамента", - приводятся слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Герои мультфильма - инженер Витя, его младшая сестра Варя и робот Роби - познакомят юных зрителей с работой шоколадной и швейной фабрик, хлебозавода, нефтеперерабатывающего предприятия и цеха по производству летательных аппаратов. Они покажут и расскажут, что такое нанотехнологии, как устроены роботы, могут ли они чувствовать и думать как люди. Дружному семейству предстоит столкнуться с трудностями подросткового возраста "умной машины" и достойно преодолеть череду волнений и переживаний. Первую серию уже можно посмотреть в соцсетях департамента.

Проект "Открой#Моспром" существует с марта 2019 года. Он объединил множество форматов: это офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные акции. Аудитория проекта превышает 10 млн зрителей. За время существования "Открой#Моспром" было проведено почти 600 экскурсий более чем на 70 промышленных предприятиях и в их музеях.